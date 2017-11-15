Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gönüllü Kuruluşlardan Van ziyareti

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları İcra Heyeti ve üyeleri Büyükşehir Belediyesi’nde uzun süre Genel Sekreterlik görevini yürüttükten sonra Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne getirilen Mustafa Yalçın’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundular.

Gönüllü Kuruluşlardan Van ziyareti
14 kişiden oluşan Gönüllü Kültür Kuruluşları ekibi öğle namazına müteakip Kurşunlu Cami önünden hareketle yola çıktı. İlk molasını Malatya’da veren Gönüllü Kuruluşlar ekibi Malatya Belediye Memurları Sendikası (BEM-BİR-SEN) Malatya Şubesi yöneticileriyle akşam yemeğinde bir araya geldiler. Malatya’dan yoluna devam eden ekip Elazığ, Bingöl ve Muş’u geçerek Bitlis’e ulaştı. Burada Diyanet-Sen Bitlis Şube Başkanı ve Batman Özgür-Der yöneticileriyle birlikte tarihi Bitlis’te şehir turu atıldı.
 
Ekip daha sonra Van’a ulaşarak,  Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ı  makamında ziyaret etti. Yalçın’a ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunan Kayseri heyeti, çeşitli hediyeler takdim etti.
 
Genel Sekreter Mustafa Yalçın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine Akdamar Adası, Van Gölü ve kentin diğer tarihi yerlerine gezdirdi.  
 
                                                                                                 
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.