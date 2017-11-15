Gönüllü Kuruluşlardan Van ziyareti

14 kişiden oluşan Gönüllü Kültür Kuruluşları ekibi öğle namazına müteakip Kurşunlu Cami önünden hareketle yola çıktı. İlk molasını Malatya’da veren Gönüllü Kuruluşlar ekibi Malatya Belediye Memurları Sendikası (BEM-BİR-SEN) Malatya Şubesi yöneticileriyle akşam yemeğinde bir araya geldiler. Malatya’dan yoluna devam eden ekip Elazığ, Bingöl ve Muş’u geçerek Bitlis’e ulaştı. Burada Diyanet-Sen Bitlis Şube Başkanı ve Batman Özgür-Der yöneticileriyle birlikte tarihi Bitlis’te şehir turu atıldı.



Ekip daha sonra Van’a ulaşarak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Yalçın’a ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunan Kayseri heyeti, çeşitli hediyeler takdim etti.



Genel Sekreter Mustafa Yalçın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine Akdamar Adası, Van Gölü ve kentin diğer tarihi yerlerine gezdirdi.





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