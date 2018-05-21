Gören Eller Projesi Türkiye İş Bankası’nın desteği ve Türkiye Satranç Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde başlatılan “Gören Eller” projesi kapsamında görme engelli çocuklara yönelik satranç sınıfları açılmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde 17 ildeki tüm görme engelli okullarda açılacak satranç sınıflarıyla görme engelli öğrenciler, satrançla tanışacak. Görme engelli okullara kazandırılan satranç sınıflarında, görme engellilere özel tasarlanan özel satranç takımları, eğitim kitapları ve satranç saatleri bulunuyor.

Görme Engelli çocuklarımızın dünyasını aydınlatmak için hayata geçirilen “Gören Eller” projesinin Kayseri’de sınıfı açıldı.

Emel Tarman Görme Engelliler Ortaokulu’nda ki sınıfın açılış törenine; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye İş Bankası Sahabiye Şube Müdürü Gülay Aksoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, Kayseri TEMAD Başkan Yardımcısı Levent Karakaya, Satranç İl Temsilcisi Veysi Arslan, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Kayseri Gündem





