GÖREV VERİLİRSE DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaklaşan genel kurul öncesinde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ı ziyaret etti.“Zeytin Dalı operasyonunda her zaman için devletimizin yanındayız.’’ diyen Başkan Köse cumartesi günü yapılacak olan oda seçimlerine değindi. Eksiklerin farkında olduklarını ve yetki verilmesi halinde daha iyi şeyler yapacaklarını belirten Başkan Köse, “Esnaf olarak bizler daha iyi çalışacağız. Daha büyük sorumluluklar alacağız. Önümüzdeki seçim var ve tüm esnafımıza tavsiyem mesleğine ve odasına sahip çıksınlar. Canımızda malımızda devletimize kurbandır. Bir gazi olarak bundan onur duyarım. Ben ve yönetimim herkes rüştünü ispat etmiş arkadaşlardır. Eğer bize yetki verilirse en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı biliyoruz. Ve önümüzdeki dönem daha iyisini yapmaya çalışacağız.’’ şeklinde konuştu.Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerçekleştirilecek genel kurulda başarı temennisinde bulundu.