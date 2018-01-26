Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GÖREV VERİLİRSE DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, hafta sonu yapılacak oda seçimlerinde yeniden aday olduğunu hatırlatarak, “Üyelerimiz bize teveccüh gösterir de yeniden görev verirse daha fazla sorumluluk alarak eksikleri giderme adına gecemizi gündüzümüze katacağız” dedi.

GÖREV VERİLİRSE DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ
Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte  yaklaşan genel kurul öncesinde Gazeteciler Cemiyeti  Başkanı Metin Kösedağ’ı ziyaret etti.

 “Zeytin Dalı operasyonunda her zaman için devletimizin yanındayız.’’ diyen Başkan Köse cumartesi günü yapılacak olan oda seçimlerine değindi.  Eksiklerin farkında olduklarını ve yetki verilmesi halinde daha iyi şeyler yapacaklarını belirten Başkan Köse, “Esnaf olarak bizler daha iyi çalışacağız. Daha büyük sorumluluklar alacağız. Önümüzdeki seçim var ve tüm esnafımıza tavsiyem mesleğine ve odasına sahip çıksınlar. Canımızda malımızda devletimize kurbandır. Bir gazi olarak bundan onur duyarım. Ben ve yönetimim herkes rüştünü ispat etmiş arkadaşlardır. Eğer bize yetki verilirse en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı biliyoruz. Ve önümüzdeki dönem daha iyisini yapmaya çalışacağız.’’ şeklinde konuştu.
Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerçekleştirilecek genel kurulda başarı temennisinde bulundu.

Haber-Foto: Osman Gazi Gün / Ufuk Çamdal
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.