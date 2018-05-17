Göz damlası oruç bozmuyor! Ramazan ayı ile birlikte, sağlık ve oruç ile ilgili pek çok soru akılları kurcalıyor. Oruç tutanların aklındaki sorulardan bir tanesi de göz sağlıklarını korumak için alacakları tedbirlerin oruçlarını bozup bozmayacağını ilgilendiriyor. Özellikle Ramazan ayında, göz sağlığının bu sebeple ihmal edilmemesi gerektiğini ve kullanılan göz damlalarının orucu etkilemediğini belirten Dünyagöz 'den Prof. Dr. Hüsnü Güzel, "Oruç tutan hastalar, gönül rahatlığıyla hekimleri tarafından tavsiye edilen göz damlalarını kullanabilirler. Diyanet İşleri Bakanlığı da geçtiğimiz dönemlerde bu konuda bir fetva yayınlayarak kafalarda oluşan soru işaretlerine son vermişti" şeklinde konuşuyor.

Ramazan ayının gelişi ile birlikte, halk arasında nelerin orucu bozup nelerin bozmayacağına dair tartışmalar bu sene de kafaları kurcalamaya devam ediyor. Toplumun önemli bir bölümünün oruç tuttuğu Ramazan ayında, göz sağlığı tedavileri devam eden veya gözlerindeki problemler oluşan hastaların, hiçbir sebep ile doktorlar tarafından önerilen müdahaleleri aksatmamaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Güzel, "Ramazan aylarında, özellikle göz damlalarının oruç konusunda bir problem yaratıp yaratmadığıyla ilgili sorular tarafımıza ulaşıyor. Bu noktada geçtiğimiz dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ve göz damlası kullanmanın orucu bozmayacağını belirten fetva konusunda bilinç oluşması önem taşıyor. Çünkü her hastalık gibi, göz hastalıklarının tedavilerinde de süreklilik çok önemli. Vücudumuzda kendini yenileyemeyen organlardan olan göz, ekstra özen istiyor.Bu nedenle gerek teşhis gerek tedavinin doğru yapılması ve devam ettirilmesi gerekiyor. Ramazan aylarında da tedavilere engel teşkil edecek bir durum bulunmuyor" diyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, göze damlatılan ilaç miktarının çok az olduğunu ve bunun bir kısmının da gözün kırpılmasıyla dışarıya atıldığının vurgulandığı fetvada ise "Damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının, sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgiler değerlendirildiğinde, göz damlası orucu bozmaz" denilmişti.

Kurum Haberi

