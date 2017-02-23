Gözaltındaki imam ve Kur'an kursu öğretmenleri adliyeye çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan İl Müftülüğünde görevli 4 imam ile 2 kadın Kur'an Kursu öğretmenini gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.