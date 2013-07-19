Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gözden kaçmış olmalı !

Kayseri’nin birçok semtinde Türk Telekom ait panoların üzerleri sloganlar ile dolmuş durumda. Yazılanlara bakıldığı zaman uzun zamandır panoları işgal ettiği anlaşılan bu sloganların neden temizlenmediği ise ayrı bir merak konusu.

Gözden kaçmış olmalı !

Günümüzde insanlar görüş ve düşüncelerini yaymak ve duyurmak için birçok yöntem kullanıyor. Kayseri’de bazı vatandaşlar ise görüşlerini belli etmek ve duyurmak için Türk Telekom ait olan panoların üzerlerini boyama yöntemini seçmişler.

Yazılanlara bakıldığı zaman 2 ayı geçkin bir süredir panolarda bulunduğu anlaşılan sloganların neden hala temizlenmediği ise ayrı bir merak konusu. CHP’nin de adının panolara yazıldığı bu durum hem kamu malına zarar hem de görüntü kirliliği arz ediyor. Verilen bu zararlara, Atatürk alet edilmiş ve yazılan her sloganın altına portresi resmedilmiş.

Yasal olarak da suç olan bu durum, mahallelerde bulunan panoların bakım ve onarımından sorumlu olan yetkililerin gözünden kaçmış olmalı.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.