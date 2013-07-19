Gözden kaçmış olmalı !

Günümüzde insanlar görüş ve düşüncelerini yaymak ve duyurmak için birçok yöntem kullanıyor. Kayseri’de bazı vatandaşlar ise görüşlerini belli etmek ve duyurmak için Türk Telekom ait olan panoların üzerlerini boyama yöntemini seçmişler.

Yazılanlara bakıldığı zaman 2 ayı geçkin bir süredir panolarda bulunduğu anlaşılan sloganların neden hala temizlenmediği ise ayrı bir merak konusu. CHP’nin de adının panolara yazıldığı bu durum hem kamu malına zarar hem de görüntü kirliliği arz ediyor. Verilen bu zararlara, Atatürk alet edilmiş ve yazılan her sloganın altına portresi resmedilmiş.

Yasal olarak da suç olan bu durum, mahallelerde bulunan panoların bakım ve onarımından sorumlu olan yetkililerin gözünden kaçmış olmalı.