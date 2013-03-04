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Gözyaşları İçinde Kurtarılmayı Beklediler

Kayseri’de, sabah saatlerinde devrilen ısıtıcının neden olduğu yangında, binanın 3. katında mahsur kalan vatandaşlar, gözyaşları içinde kurtarılmayı bekledi.

Gözyaşları İçinde Kurtarılmayı Beklediler
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi’nde bulunan Özgül Apartmanı’nda Fatma Külahçı’nın oturduğu 2. kattaki dairenin yatak odasında yangın çıktığı öğrenildi. Çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar sararken, vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan vatandaşlar, balkonda itfaiyenin kendilerini kurtarmasını gözyaşları içinde bekledi. Yangına müdahale etmek ve binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için uğraşan itfaiye ekipleri, elektrik telleri nedeniyle sıkıntı yaşadı.
Kurtarma çalışmalarının uzaması sonrasında balkonda mahsur kalan 8 kişi büyük panik yaşarken, binada bulunan diğer vatandaşlar ise çocukları ile birlikte polis ekiplerinin de yardımı ile dışarı çıkarıldı.
Binada mahsur kalan vatandaşlar, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangının söndürülmesi ile kurtarılabildi.
Yoğun dumandan zehirlenen 8 kişiye ilk olarak olay yerinde bulunan 112 ekipleri tarafından müdahale edildi. Zehirlenen 8 kişi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
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