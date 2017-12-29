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GÜL, ERDOĞAN'IN YANINDA OLMADI

Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül'ün ayrı düşmesinin nedenini, Gül'ün Gezi olayları ve 17-25 Aralık süreçlerinde Erdoğan'ın yanında olmamasına bağladı.

GÜL, ERDOĞAN'IN YANINDA OLMADI
CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında konuşan Abdülkadir SelviAbdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrı düşmelerinin nedenleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"GÜL, ERDOĞDAN'DAN FARKLI YERLERDE POZİSYON ALDI"

İkilinin ayrı düşmesinin nedenini, sadece 16 Nisan referandumuna bağlamamak gerektiğini savunan Selvi, "Gezi olaylarıyla birlikte Sayın Gül, her zaman Erdoğan'dan farklı yerde pozisyon aldı." dedi.

"GÜL'Ü YANINDA GÖRMEYİ BEKLEMİŞTİR"

Hürriyet yazarı Selvi, "Gül, cemaatle girilen dershane tartışmasında, Gezi olaylarında ve 17-25 Aralık süreçlerinde farklı yerde durdu. Gül, Erdoğan'ın yanında olmadı. Belki Erdoğan, 'kardeşim' diyerek Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül'ü, kendisini doğrudan hedef alan Gezi olayları ve sonraki süreçlerde güçlü olarak yanında görmeyi beklemiştir." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:Ensonhaber

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