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Gül, Eski Kayseri Fotoğraflarını İlgiyle İnceledi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Kayseri'nin fotoğraflarının bulunduğu sergiyi ilgiyle gezdi.

Gül, Eski Kayseri Fotoğraflarını İlgiyle İnceledi
Cumhurbaşkanı Gül, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde, Başbakanlık Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün arşivlerinde bulunan eski Kayseri fotoğraflarının yer aldığı sergiyi, eşi Hayrunnisa Gül, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve davetlilerle birlikte gezdi.
Cumhurbaşkanı Gül'ün fotoğrafları incelerken, bazen duygulandığı ve yanındakilerle birlikte yorumlar yaptığı görüldü.
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