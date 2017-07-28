Gülen, okulları aracılığıyla ABD'yi kullanıyor

Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar, FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli (charter) okulları aracılığı ile ülkede kendisine nasıl sempatizan topladığına dikkat çekti. Ülke genelinde 'Gülen Hareketi' olarak tanınan FETÖ'yü birçok ABD'linin yardımsever bir oluşum olarak gördüğünü belirten Çınar, şunları söyledi:

"Ne yazık ki Amerikalıların birçoğunun algısı, FETÖ'nün charter okulları ile yoksul çocukların eğitimini sağladığı yönünde. Bu algının oluşmasında örgütün ülkede kesintisiz yürüttüğü halkla ilişkiler faaliyetlerinin büyük bir rolü var. Örgüt, dinler arası diyalog gibi söylemler kullanarak siyasetle iç içe geçmiş bir hareket olduğu gerçeğini gizlemeye çalışıyor. Görüldüğü gibi başarılı da oluyor" dedi.

Halen 50 eyaletin 26'sında FETÖ okulu bulunduğunu söyleyen Ali Çınar, "Özellikle gelir ve eğitim seviyesinin düşük olduğu eyaletleri tercih ediyorlar. Bu sayede 'yoksul çocukların eğitimi için çalışan iyiliksever insanlar' olarak tanınmayı da başarıyorlar. Yerel yönetimlere olan yakınlıklarını ve iyi ilişkilerini de halkla ilişkiler malzemesi olarak kullanıyorlar. Burada ilginç olan, vergi ödeyen ABD vatandaşlarının farkında bile olmadan bu okulları finanse ediyor olmaları. FETÖ, bazı hileli yöntemlerden yararlanarak ve yolsuzluk yaparak, okullara ayrılan bütçeleri eğitim dışı amaçlarla kullanıyor. Yani ABD'lilerden alınan vergilerle örgütü finanse etmiş oluyor. Bu şekilde, yılda toplanan yaklaşık 730 milyon doların yüzde 20'sinin örgüte aktarıldığı iddia ediliyor. Bazı ABD'liler, bu paranın hain darbe girişiminin finansmanı için kullanıldığı düşüncesinde" diye konuştu.

Türkiye lehine gelişmeler de oluyor

Öte yandan, ABD'de Türkiye lehine gelişmelerin de yaşandığını ifade eden Ali Çınar, "Bu anlamda, kongrenin Türk Dostluk Grubu üyelerinden Alex Mooney'in Türkiye ve ABD arasında ikili serbest ticaret anlaşması gerçekleştirilmesini öngören bir tasarı sunmasını çok değerli buluyoruz" dedi. ABD'nin bölgesel serbest ticaret anlaşmalarını askıya alması ve kaldırması söz konusu olunca, Trump yönetiminin bazı ülkelerle ikili özel anlaşmalar yapmaya yönelik niyetini ortaya koyduğunu hatırlatan Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun en son örneğini İngiltere ile başlatılan girişimlerde görmüştük. Zaten Türkiye'nin AB-ABD Serbest Ticaret Anlaşması'na (Trans Pacific Partnership - TTIP) girmeme durumu vardı. Söz konusu ikili anlaşma, Türkiye'nin ABD ile olan mevcut 19 milyar dolarlık ticaret hacmini artıracağı gibi, ikili yatırımların da yolunu açarken girişimcilerin de daha cesur adımlar atmalarını sağlayacaktır."



Kurum Haberi



