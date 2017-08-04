Gülen yapılanması kitaplaştı

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurullah Ardıç, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Sayar, İSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tuncay Başoğlu ve Yazar Metin Karabaşoğlu’nun kaleme aldığı kitap, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması hakkında bilinmeyenlere ışık tutuyor.



15 Temmuz’a giden sürecin doğru bir şekilde anlaşılması ve çözümlenmesi amacına yönelik olarak hazırlanan kitapta Gülen yapılanması mahiyeti, tarihteki benzer örnekleri, siyasî-toplumsal çerçevesi ve teşkilatlanma tarzı farklı açılardan analiz ediliyor. Kitapta ayrıca 15 Temmuz sürecine benzer bir sürecin bir daha yaşanmaması ve benzer karanlık örgütlerin etkili olamaması için alınması gereken tedbir ve tavsiyeler de okuyucuların bilgisine sunuluyor.



(Kurum haberi)



