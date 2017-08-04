Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gülen yapılanması kitaplaştı

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından beş farklı alandan uzmanın kaleme aldığı “Gülen Yapılanması: 15 Temmuz’a Giden Süreçte FETÖ’nün Analizi ve Tavsiyeler” kitabı yayımlandı.

Gülen yapılanması kitaplaştı
İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurullah Ardıç, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Sayar, İSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tuncay Başoğlu ve Yazar Metin Karabaşoğlu’nun kaleme aldığı kitap, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması hakkında bilinmeyenlere ışık tutuyor.
 
15 Temmuz’a giden sürecin doğru bir şekilde anlaşılması ve çözümlenmesi amacına yönelik olarak hazırlanan kitapta Gülen yapılanması mahiyeti, tarihteki benzer örnekleri, siyasî-toplumsal çerçevesi ve teşkilatlanma tarzı farklı açılardan analiz ediliyor. Kitapta ayrıca 15 Temmuz sürecine benzer bir sürecin bir daha yaşanmaması ve benzer karanlık örgütlerin etkili olamaması için alınması gereken tedbir ve tavsiyeler de okuyucuların bilgisine sunuluyor.
 
 (Kurum haberi)
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.