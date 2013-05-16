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Gülen Yüzler Gönülleri Mest Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Projesi öğrencileri tarafından Regaip Kandili dolayısıyla ilahi ve şiir dinletisi düzenledi.

Gülen Yüzler Gönülleri Mest Etti
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere, Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, aileleriyle birlikte Gülen Yüzler öğrencileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İLGİ YOĞUN OLDU
İlginin oldukça yoğun olduğu konserde 1300 kişi kapasiteli salon, tamamen dolarken gecede Şef Namık Kemal Bilgin yönetimindeki Gülen Yüzler Korosu, seslendirdiği ilahilerle dinleyenleri mest etti.
Okunan şiirler ve söylenen ilahiler, zaman zaman duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Programın sonunda kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Venhar Pakırtaşı, çok güzel bir akşam geçirdiklerini ifade ederek Gülen Yüzler öğrencilerinin konsere çok güzel hazırlandıklarını vurguladı.
Böylesine güzel bir programda emeği geçenlere teşekkür eden Pakırtaşı, Gülen Yüzler öğrencilerini ve Şef Namık Kemal Bilgin'i tebrik etti.
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