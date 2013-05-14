Gülen Yüzler Öğrencileri Sahne Alıyor

15 Mayıs Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek program saat 20.00 'da başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı orkestra şefi Namık Kemal Bilgin yönetiminde verilecek konserle, öğrenciler farklı ilahi ve şiir dinletileriyle Kayseri halkına unutulmaz bir gece yaşatacaklar.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı orkestra şefi Namık Kemal Bilgin yönetiminde verilecek konserle, öğrenciler farklı ilahi ve şiir dinletileriyle Kayseri halkına unutulmaz bir gece yaşatacaklar.