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Gülen Yüzler Öğrencileri Sahne Alıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Projesi öğrencileri tarafından Regaip Kandili dolayısıyla 'Gülen Yüzler Korosu İlahi ve Şiir Dinletisi' programı düzenlenecek.

Gülen Yüzler Öğrencileri Sahne Alıyor
15 Mayıs Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek program saat 20.00 'da başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı orkestra şefi Namık Kemal Bilgin yönetiminde verilecek konserle, öğrenciler farklı ilahi ve şiir dinletileriyle Kayseri halkına unutulmaz bir gece yaşatacaklar.
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