Gülenay, Yaşam Savaşını Kaybetti

Bir kaç ay önce uygun kordon kanı bulunmasıyla sevenlerini sevince boğan Gülenay Gürbüz'ün, Perşembe günü durumu ağırlaşmıştı. Kordon kanı naklinden sonra bir kez daha hayata tutunan Gülenay Gürbüz, aniden fenalaşmış ve yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Gülenay Gürbüz Elmacı'dan bu sabaha karşı acı haber geldi. Hem yakınları hem de iş arkadaşları tarafından çok sevilen Elmacı, tüm mücadelesine rağmen hayata tutunamadı.



Kan kanseriyle savaşan THY kabin görevlisi 25 yaşındaki Gülenay Elmacı hayatını kaybetti. Kanseri 9 ay süren tedaviyle yendikten sonra düğününe 12 gün kala hastalığı yeniden nükseden ve sosyal medya aracılığıyla tüm Türkiye'de ilik nakli kampanyası başlatılmıştı

Sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla bir araya gelen yaklaşık 35 bin kişinin gönüllü verici olduğu lösemi hastası Gülenay Gürbüz Elmacı'ya, uygun kemik iliği bulunamayınca 3 ay önce İsrail'den temin edilen kordon kanı nakledilmişti.



Gülenay Gürbüz Elmacı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Hunat Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Gülenay Gürbüz Elmacı'nın yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.



Gülenay Gürbüz Elmacı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Talas ilçesinde bulunan Halef Hoca Mezarlığında toprağa verildi.

