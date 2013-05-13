Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gülveren Derneğinden Kermes

Bünyan Gülveren Derneği tarafından sosyal yardım kermesi düzenlendi.

Gülveren Derneğinden Kermes
Bir Bünyan Müftü Vekili Vaiz Muzaffer Marangoz oğlunun duaları ile açılan kermese Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Belediye Başkan Vekili Mehmet Dağaşan ve davetliler katıldı.
Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkan Vekili Mehmet Dağaşan ve davetliler ile birlikte kermesi gezerek, Dernek Başkanı Mustafa Çağlayan ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hakan Zorlu ile bir süre sohbet etti.
Kermeste dernek üyeleri tarafından hazırlanan hediyelik eşya reyonu, Semerkant Yayınlarının bulunduğu reyon ve ev hanımları tarafından yapılan yemekler satışa çıkarıldı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.