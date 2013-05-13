Gülveren Derneğinden Kermes

Bir Bünyan Müftü Vekili Vaiz Muzaffer Marangoz oğlunun duaları ile açılan kermese Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Belediye Başkan Vekili Mehmet Dağaşan ve davetliler katıldı.

Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkan Vekili Mehmet Dağaşan ve davetliler ile birlikte kermesi gezerek, Dernek Başkanı Mustafa Çağlayan ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hakan Zorlu ile bir süre sohbet etti.

Kermeste dernek üyeleri tarafından hazırlanan hediyelik eşya reyonu, Semerkant Yayınlarının bulunduğu reyon ve ev hanımları tarafından yapılan yemekler satışa çıkarıldı.