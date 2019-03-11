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Günaydın: “Kapuzbaşı Gerçekten Dünya Harikası”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, hafta sonunda, Kapuzbaşı Mahallesini ve dünyanın Uganda’daki Victoria şelalesinden sonra en yüksekten dökülen 2. şelalesi olan Kapuzbaşı takım şelalelerini gezdi.

Günaydın: “Kapuzbaşı Gerçekten Dünya Harikası”

Vali Günaydın, Kapuzbaşı Mahallesine gelişi sırasında yol güzergahında bulunan ve su sorunu yaşayan Delialiuşağı ve Yeşilköy sakinleri ile de bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Delialiuşağı ve Yeşilköy’de muhtarlar ve mahalle sakinleriyle sıcak bir sohbet gerçekleştiren ve onların sorunlarını dinleyen Vali Günaydın “Yaz gelmeden sizin su sıkıntısını çözmek için çalışacağız. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü olarak sorununuzu çözeceğiz’’ dedi.



Bölgenin KASKİ tarafından çıkarılan uydu fotoğraflarını ve su hattı projesini de yerinde inceleyen Vali Günaydın, Zamantı ırmağına karışan kaynaklardan alınacak suyun terfi yöntemiyle önce Yeşilköy’e sonra Delialiuşağı’na ulaşması için derhal çalışmalara başlanması talimatını verdi.



- Kapuzbaşı Gerçekten Dünya Harikası
Kayseri’de göreve başladığı günden bu yana daha önce video ve fotoğraflarından gördüğü Kapuzbaşı takım şelalelerini bu kez yakından görme fırsatı bulduğunu ifade eden Vali Günaydın, “ Burası gerçekten tam bir dünya harikası. Tanıtımı ve ulaşımı konusunda elimizden ne gelirse yapacağız.’’ diye konuştu.

Vali Şehmus Günaydın daha sonra Kapuzbaşı mahallesinde çay ocağı önündeki mahalle sakinleriyle sohbet etti. Mahalle sakinleri, ormandan aldıkları yakacak ağaç konusunda yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi. Mahallenin en yaşlılarından 93 yaşındaki Hatice İbili ise, Vali olduğunu sohbet sırasında öğrendiği Vali Şehmus Günaydın’a çay ikram ederek, “ Çay ocağı torunumun. Benden de senden de para istemez. Buyur iç, afiyet olsun” dedi
Vali Günaydın’ın Yahyalı İlçesi mahallelerinde yaptığı incelemeye Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altuner’de katıldı.
 

İHA

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