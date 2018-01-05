Gündoğ adaylığını açıkladı

Mimarlar Odasında önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan oda seçimlerine sayılı günler kala Güntülü Gündoğ, basın toplantısı düzenleyerek kendisini ve ekibini tanıttı.

Ekip olmanın önemine inanarak bu yola çıktıklarını belirten Gündoğ, “Yaklaşık iki dönemdir Kayseri şubesinde ikinci başkanlık görevini yürütmekteyim. Daha öncesinde de yönetimin farklı bölümlerinde birçok aşamasında görev yaptım. Biz öncelikli olarak bilginin, birikimin önemine inanıyoruz. Bir kurumun kişiden kişiye aktaracağı bilginin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz, biliyoruz ve bu minvalde çalışıyoruz.” dedi.

Yönetime gelmeleri durumunda yaklaşık 900 kişi olan Mimarlar Odası üyelerinin tamamı ile ekip ruhuyla çalışacaklarını dile getiren Gündoğ,“ Biz her şeyden önce usta olmadan talebe olmanın gerekliliğine inanıyoruz. Öncelikle kendimizi yetiştirmemiz gerektiğine ve kendimizi yetiştirdikten sonra etrafımızı bir şeyler katabileceğimize inanıyoruz ve bugüne kadar bu şekilde çalıştık.“ şeklinde konuştu.

Haber: Tuba Köksal

