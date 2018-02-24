Güneş enerji satrallerine sigorta

Quick Sigorta, Kayseri’de düzenlenen ‘5. Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor’ Fuarı’na katılarak, buluşmada sektörün ihtiyacı olan Güneş Enerji Santrali (GES) sigorta ürünü ‘Quick Güneş Enerji Santrali Sigorta’ programını yatırımcılar, işletmeciler, uygulayıcılar ve sektör profesyonellerine tanıttı.

Fuarda, çoğunlukla yabancı kaynaklı çözümlere mecbur bırakılan, ihtiyaçlarını ve taleplerini tam olarak karşılayamayan yatırımcılar, Türkiye koşulları ve yerel pazarın dinamiklerini bilen, bu uzmanlıkla güneş enerji sektörüne sadece bir sigorta ürünü hatta sigorta paketi değil bir sigorta programı çözümünü sunan Quick Sigorta’nın standına büyük ilgi gösterdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da katıldığı fuarda açıklamalarda bulunan Quick Sigorta Yönetim Kurulu Baş Danışmanı Ahmet Yaşar, fuarın sponsorlarından olduklarını söyleyerek, “Bugün Kayseri’de güneş enerji santralleri ile ilgili önemli bir fuar var. Quick Sigorta olarak bizde bu fuarda yer alıyoruz. Çünkü güneş enerjisi ve yenilebilir enerjiler ülkemiz için son derece önemli. Güneş enerjisi de bu alanda konulardan bir tanesi. Oldukça ciddi yatırımlar var ve bu yatırımlarında güvence altına alınması lazım. Bizde Quick Sigorta olarak güneş enerjisi konusunda uzmanlığımızı bir sigorta programı çerçevesinde bu yatırımların hizmetine sunmak istiyoruz. Bu amaçla buradayız. Bu fuarın sponsorlarından bir tanesiyiz” dedi.



"Yatırımcıların yanındayız"

Kayseri’de de güneş enerjisi santralleri konusunda ciddi yatırımcıların olduğunu ve bu yatırımcılara da hizmet verdiklerini kaydeden Yaşar, “Bizde o yatırımcılara hizmet veriyoruz. Aynı zamanda aynı zamanda bizim Kayseri’de de acentelerimiz var. Kayseri’deki uzman acentelerimizde güneş enerji santralleri konusunda bu hizmetleri verecekler. Quick Sigortanın güneş enerji santralleriyle ilgili sigorta çözümleri sadece bir sigorta ürünü değil, aynı zamanda bir sigorta programıdır. Bu bir uzmanlıkta içeriyor. Çünkü sabit ve standart bir ürünü yatırımcılara sunmuyor, bununla birlikte o tesise özel çevre koşullarını da dikkate alan bir program sunuyor. Kurulumdan önce başlayan bir süreci montaj, montajdan sonra işletme dönemi, geçici dönemi ve bununla ilgili ortaya çıkacak tüm sorunları bir program çerçevesinde teminat altına alıyor. Burada özellikle bunun bir program olması çok önemli. Çünkü Türkiye’de geçici kabul ile ilgili bir takım sorunlar var. Dolayısıyla montaj dönemi ne zaman başladı? İşletme dönemine ne zaman geçilecek? Tesis işletmeye alındı mı, alınmadı mı? Gibi sorunlarda yatırımcı bazen kendini yalnız hissedebiliyor ve ortada kalabiliyor. Bir takım sigorta mevzuatlarından kaynaklanan sorunlarda teminatın boşta kalmasına sebep olabiliyor. Bu sorunları ortadan kaldıran bir programı Quick Sigorta yatırımcıların dikkatine sunuyor” ifadelerini kullandı.



"Türk yatırımcısına yerli bir sigorta şirketi olarak bu uzmanlıkları yaşattıracağız"

12 Mayıs 2017’de ilk poliçelerini yazdıklarını ve geçen hafta itibariyle 1 milyonuncu poliçelerini düzenlediklerini kaydeden Quick Sigorta Yönetim Kurulu Baş Danışmanı Ahmet Yaşar, “Yeni bir sigorta şirketi olarak ve ülkemizin en büyük sigorta potansiyeli olan oto sigortaları, kasko sigortaları ve konut sigortaları gibi bir takım sigortalar gibi yoğun poliçe dönemini geçirdi. Quick Sigorta aynı zamanda uzmanlığa sahip bir sigorta şirketidir. Şirketin çalışanları ‘Şirket yeni, biz değiliz’ diyorlar. 35 civarında sigorta profesyoneli ve bunların birçoğu 35 yıllık tecrübeye sahip insanlar. Dolayısıyla Quick Sigorta aslında hayat dışı branşlarda belki de ruhsatların tamamına sahip tek sigorta şirketi. Dolayısıyla yavaş yavaş uzmanlıklarını diğer branşlarda ve diğer ürünlerde de gösterecek. Bunların ilklerinden bir tanesi güneş enerji santralleridir ama buna bağlı olarak tüm enerji alanlarında, inşaat ve mühendislik alanlarında da Quick Sigorta giderek uzman ürünlerini sadece bir sigorta paketi değil, sigorta programlarını devreye sokacak ve özellikle Türk yatırımcısına yerli bir sigorta şirketi olarak da bu uzmanlıkları yaşattıracak” diye konuştu.