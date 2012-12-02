Güneşli'de Trafik Kazası

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki Ş.Y.’nin kullandığı otomobilin virajı alamayarak şarampole uçtuğu öğrenildi.
Kaza sonrasında otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Ş.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
Kaza sonrasında otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Ş.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)