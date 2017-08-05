Günümüz kahramanlarına çizgi romanlı gönderme!

Eczacıların sempatisini şimdiden kazanan yapım, aksiyon ve gizem dolu sahnelerini de tanıtım kliplerinde sıkça kullanıyor. Kara mizah - gerilim türündeki Benzersiz, farklı bir süreç içerisinde tanıtım faaliyetlerini devam ettiriyor. Gelen iki teaser'dan sonra üçüncü teaser'ını da geçtiğimiz günlerde meraklılarıyla buluşturdu!

Filmden ögelerin çizgi roman tarzında karşımıza çıktığı teaser'da yine aksiyon sahnelerinden belli başlı unsurlara vurgu yapılıyor. Heyecan verici bir müzik eşliğinde, kara kalem şeklinde hazırlanan film sahnelerin canlandırıldığı teaser izleyicilere coşkulu bir seyir sunuyor. Yayınlanan diğer teaser'ları da oldukça ilgi çeken yapımın ilk teaser'ı da ünlü fenomenlerce yeniden canlandırılmıştı ve özellikle göz sahnesiyle büyük bir sükse yaratmıştı. Herkes tarafından merakla beklenen bir film olan Benzersiz, sektörde yenilikleri denemekten çekinmeyerek de iddiasını herkese gösteriyor. Film boyunca seyirciyi diri ve aktif tutmayı amaçladıklarını sürekli vurgulayan ekip kısa tanıtım videolarının içerikleriyle de bu durumu destekliyor. Eğlenceli bir 100 dakika geçirip, gizem dolu bir sürece girmek isteyen seyircilerin, umduklarını vizyonda Benzersiz'le bulmaları amaçlanıyor.

Her paylaşımı oldukça etkileşim alan ve hevesle beklenen filmin yakında ilk fragmanı da yayınlanacak. Şimdilik kısa videolarıyla etkileşim yaratan film, 15 Eylül 2017 Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak.

(Kurum haberi)

