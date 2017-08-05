Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Günümüz kahramanlarına çizgi romanlı gönderme!

Türk sinema sektörüne ''benzersiz'' bir soluk geliyor, yolda! Başrolünde Cemal Hünal'ı izleyeceğimiz Benzersiz Filmi 15 Eylül'de vizyona girecek. Türkiye'nin ilk eczacı filmi olarak dikkatleri üzerine çeken film, filmden kısa kesitler paylaştığı videolarıyla sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Günümüz kahramanlarına çizgi romanlı gönderme!
Eczacıların sempatisini şimdiden kazanan yapım, aksiyon ve gizem dolu sahnelerini de tanıtım kliplerinde sıkça kullanıyor. Kara mizah - gerilim türündeki Benzersiz, farklı bir süreç içerisinde tanıtım faaliyetlerini devam ettiriyor. Gelen iki teaser'dan sonra üçüncü teaser'ını da geçtiğimiz günlerde meraklılarıyla buluşturdu!
Filmden ögelerin çizgi roman tarzında karşımıza çıktığı teaser'da yine aksiyon sahnelerinden belli başlı unsurlara vurgu yapılıyor. Heyecan verici bir müzik eşliğinde, kara kalem şeklinde hazırlanan film sahnelerin canlandırıldığı teaser izleyicilere coşkulu bir seyir sunuyor. Yayınlanan diğer teaser'ları da oldukça ilgi çeken yapımın ilk teaser'ı da ünlü fenomenlerce yeniden canlandırılmıştı ve özellikle göz sahnesiyle büyük bir sükse yaratmıştı. Herkes tarafından merakla beklenen bir film olan Benzersiz, sektörde yenilikleri denemekten çekinmeyerek de iddiasını herkese gösteriyor. Film boyunca seyirciyi diri ve aktif tutmayı amaçladıklarını sürekli vurgulayan ekip kısa tanıtım videolarının içerikleriyle de bu durumu destekliyor. Eğlenceli bir 100 dakika geçirip, gizem dolu bir sürece girmek isteyen seyircilerin, umduklarını vizyonda Benzersiz'le bulmaları amaçlanıyor.
Her paylaşımı oldukça etkileşim alan ve hevesle beklenen filmin yakında ilk fragmanı da yayınlanacak. Şimdilik kısa videolarıyla etkileşim yaratan film, 15 Eylül 2017 Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak.
(Kurum haberi)
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.