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Gurbetçiler Yine Çiçekle Karşılandı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) 12 yıldır sürdürdüğü geleneği bugün de devam ettirdi ve yurt dışından hava yoluyla gelen ilk gurbetçi kafilesini çiçeklerle karşıladı.

Gurbetçiler Yine Çiçekle Karşılandı
KESOB tarafından 12 yıldır sürdürülen gelenek bugün Kayseri'ye gelen ilk gurbetçi kafilesinin karşılanmasıyla devam etti. KESOB Başkanı Mustafa Alan ve oda yönetimi, uçaktan inen gurbetçileri çiçeklerle karşıladı.
Gurbetçileri çiçeklerle karşıladıklarını belirten KESOB Başkanı Mustafa Alan, “Yıllardır gurbetçilerimizi çiçeklerle karşılıyoruz. Yurt dışında kazandıklarını burada ülke ekonomisine kazandıran gurbetçilerimizi çiçeklerle karşıladık ve hoş geldin dedik. Esnaflarımıza, gurbetçi vatandaşlarımıza daha duyarlı davranmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Pasaport işlemlerini gerçekleştiren gurbetçiler, kapı girişinde kendilerini karşılayan yakınları ile hasret giderdi.
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