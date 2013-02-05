Hac Kayıtları Başladı

Kayseri İl Müftü Yardımcısı Lütfi Çetinkaya kayıtların başladığını ve vatandaşların kayıt tarihlerini kaçırmamaları gerektiğini söyledi. Çetinkaya, “Bu yapılan ön kayıttır. Ön kayıt için ise herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. İsteyen vatandaş kaydını yaptırabilir. Kesin kayıtlar kura ile tespit edilecek. Kura ile tespitte de usul bu sene müracaat eden bir defa kuraya dahil olacak. Geçen sene müracaat eden ikinin katıyla, yani dört defa kuraya dahil olacak. Üç seneden beri bekleyen vatandaş, üçün katı yani dokuz defa kuraya dahil olacak. Böylece daha fazla şansı olacaktır. Şuan da 100 kişiden yaklaşık 15 tanesi bu sene müracaat edenler içinde, 85 tanesi evvelki sene müracaat edenler içerisinde. Evvelki sene müracaat edenler içerisinde şansı 2-3 sene geçmişse şansı daha fazla artmaktadır. Bunun amacı uzun süre bekleyenlerin eritilmesidir. Geçen sene Kayseri’den 27 bin civarında müracaat olmuştu. Bunlardan 180’ü gitti. Bu sene ise müracaat edenler yeni başladığı için henüz ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca geçen sene müracaat edenlerin kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor.” İfadelerini kullandı.

Hac kayıtlarının normal, müstakil ve otel olarak üç kategoride yapıldığını belirten Çetinkaya, geçen sene normale yazılıp bu sene müstakille gitmek isteyenlerin müracaatlarını yeniden yenilemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.