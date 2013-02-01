Hac Ön Kayıtları Başlıyor

Maraşlıgil, Müftülük Binası'nda düzenlendiği basın toplantısında, yeni kayıt yaptıracak vatandaşların ön kayıt ücretlerini ilgili bankalara yatırabileceklerini kaydetti. Ön kayıt işlemlerinin 22 Şubat'ta sona ereceğini, vatandaşların Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden de kayıt yapabileceğini belirtti.

Hacca gitmek için önceki yıllarda başvuru yapan vatandaşların, daha önceki yıllarda olduğu gibi, beklediği yılın çarpımı kadar kuraya gireceklerini kaydeden Maraşlıgil, ''Hacca gitmek için 7 yıldır bekleyen bir vatandaşımız 49 kez kuraya girecek. Bu sistem dünyadaki diğer Müslüman ülkelerin örnek aldığı bir sistem. Bu sistem sayesinde 2012 yılında hacca gidenlerin yüzde 34'ü 2007 yılında başvuranlardan oluşuyor'' dedi.

Kimsenin üzülmemesi, kırılmaması gerektiğini ifade eden Maraşlıgil, ''Başkanlığımız herkesin hakkını gözetiyor. Kayseri'de 2012 yılında 27 bin kişi çekilişe katıldı. Bunlardan bin 600'ü kutsal topraklara gidebildi'' diye konuştu.

Maraşlıgil, vatandaşların 1. derece yakınları ile anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk gibi akrabaların birlikte, akrabalık bağları olmayanların da en fazla 10 kişi olmak üzere birlikte kuraya katılabileceklerini de bildirdi.

Vatandaşların yanında götürmek istedikleri her yaş grubundaki çocukları için de aynı şekilde ön kayıt ücreti yatırarak Müftülüklere müracaat etmeleri gerekiyor.

2012 Yılında Türkiye genelinde Hac başvuru sayısı 1 milyon 160 bin olmuştu. Kayseri ise 27 bin 7 kişi ile Türkiye genelinde 7. sırada yer almıştı.