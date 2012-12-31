Hacı Ali Kaplan Hocaefendi Vefat Etti

Kayseri'nin tanınmış simalarından 79 yaşında Hakk'a yürüyen Hacı Ali Kaplan Hoca Efendi toprağa verildi



Tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat eden Hacı Ali Kaplan Hoca Efendi için Camikebir Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Kaplan'ın yakınları, TBMM Başkanvekili Yakut, Ak Parti Kayseri milletvekilleri Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaplan Hocaefendi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hacı Ali Kaplan Hocaefendi, Kayseri'nin manevi mimarlarından birisi olarak, bir çok talebe yetiştirdi.

