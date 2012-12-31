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Hacı Ali Kaplan Hocaefendi Vefat Etti

Kayseri'nin tanınmış simalarından olan Hacı Ali Kaplan Hocaefendi Hakkın Rahmetine Kavuştu.

Hacı Ali Kaplan Hocaefendi Vefat Etti
Kayseri'nin tanınmış simalarından 79 yaşında Hakk'a yürüyen Hacı Ali Kaplan Hoca Efendi toprağa verildi

Tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat eden Hacı Ali Kaplan Hoca Efendi için Camikebir Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Kaplan'ın yakınları, TBMM Başkanvekili Yakut, Ak Parti Kayseri milletvekilleri Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaplan Hocaefendi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hacı Ali Kaplan Hocaefendi, Kayseri'nin manevi mimarlarından birisi olarak, bir çok talebe yetiştirdi.
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ali özbek 5 yıl önce

Rabbim rahmet etsin, şefaatine nail eylesin. Bize de onun gibi olmayı nasip etsin

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hasan gumus 5 yıl önce

inşaalah cennette peygamber efendimize komşu olur.

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mehmet avcı 5 yıl önce

hacı ali efendi büyümüze rabbim rahmet etsin biz aciz kullarıda şefetinten mahrum burakmasın amin

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Duran OLCAY 5 yıl önce

Toplum önderlerinin ve alimin ölümü alemin ölümü gibidir.
İnnalillahi ve inna ileyhi raciuun.

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yusuf adıyaman 5 yıl önce

hacı babamın ölümünü yeni yegeni ali kaplandan duydum çok üzgünüm kendisi vicdan merhamet ve ilim sahibi kalp gözü açık allah dostu birisidir çok yakın tanıdıgım elini öpmenin bana nasip oldugu birisi rabbim mekanını cennet etsin geride kalanlarına hayırlı ömür versin hacı babamın yeri asla doldurulamaz

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s karaca 5 yıl önce

RABBİME LAYIK KUL RASULÜNE LAYIK ÜMMET BÜYÜKLERİMİZE LAYIK EVLAD OLABİLMEYİ NASİP ETSİN

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s karaca 5 yıl önce

aşık maşukuna kavuştu

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