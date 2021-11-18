HACILAR ERCİYES KAPI VE SERÇEL YAYLASI’NDA SON BAHAR GÜZELLİĞİ

Kayseri il sınırları içerisinde bulunan ve şehir merkezine 20 km mesafede bulunan Hacılar Kapı bölgesi yağan kar yağışının ardından tesislerdeki doluluk oranı da arttı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında “Geleceğe Nefes” fidan dikme etkinliği kapsamında, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı bölgesinde fidanlar toprakla buluşmuştu. Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi işbirliğiyle yapılan etkinlikte fidanlar toprakla buluşurken minik öğrenciler de çam fidanı dikti.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hacılar’ın ağaçlandırmada örnek bir ilçe olma yolunda ilerlediğini belirterek, “Erciyes Dağı Hacılar Kapı bölgesinde bizde ilçe olarak 85 milyon hedefine katkı sunmanın sevincini yaşamaktayız, ayrıca bu tür etkinlikler turizm alanlarında ayrı bir öneme sahip.” Dedi.

Başkan Özdoğan ilçe olarak gerek sonbahar gerekse ilkbaharda ağaçlandırma faaliyetlerinin durmadan devam ettiğini belirterek, “Türkiye’miz ağaçlandırmada bütün dünyada örnek bir ülke, bizde bu bağlamda örnek bir ilçe olmaya gayret ediyoruz” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti..

Erciyes’in eteklerinde Kayseri manzarası eşliğinde doğa severlerinde gözde mekanlarından olan Hacılar Kapı’da kayak, dağ kayağı, bolkar board, yamaç paraşütü, paraşüt kayağı gibi sporlar yapılabilmekte. 2700 metre yüksekliğe çıkan gondol seyahatinin yanı sıra birçok üniversitenin de festival merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce turist ağırlayan Hacılar Kapı çevresinde bulunan ve yapımı devam eden Kızıltepe Millet Bahçesi’yle de bir bütün haline gelerek görsel bir şölen sergiliyor. Sonbahar mevsimiyle birlikte yağan karla beyaza bürünen bölgede çeşitli ağaçlarda yetişiyor. Bölgede alıç, kuşburnu, gibi meyve ağaçlarında bol miktarda bulunmakta. Bölgeye turistlik amaçlı gelen vatandaşlar hem konaklama imkanı buluyor hem de bölgenin eşsiz güzelliklerini ölümsüzleştirerek fotoğraf çekme imkanı da buluyorlar.