Hacılar’da gönüllere dokunuldu

Hacılar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaşların katıldığı “Gönülden Dile Türkü Gecesi 2” isimli programda seyirciler, sunucu Mustafa Tuna tarafından okunan şiirler ve Sanatçılar Oğuzhan Çağlar, Bahattin Er, Alim Çağlar, F. Emre Andaç ve Muzaffer Kemertaş tarafından seslendirilen türküler ile hoş bir akşam geçirdiler.

Programın sonunda Kaymakam Haluk Sezen ve Başkan Doğan Ekici sanatçıları tek tek tebrik ederek, çiçek takdim etti.

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