HADAK, yeni sezona madalya ile başladı

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Doğan Ekici ile birlikte HADAK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Duran, Antrenörler Mehmethan Özkan ve Kevser Özkan ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İl Birinciliği yarışlarında madalya kazanan kayak takımı sporcularını kabul etti.

Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, kulüp olarak spor faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettirdiklerini, kayak takımı olarak yeni sezon çalışmalarına madalyalarla başladıklarını vurguladı. Başkan Ekici sözlerini şöyle sürdürdü;

“Geçtiğimiz günlerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kayak İl Birinciliği yarışlarına katılan sporcularımız 9 madalyayla sezona başladılar. Sporcularımızdan Şakir Gelgi U18 kategorisinde birinci, Sıla Evci U14 kategorisinde ikinci, Sueda Sulatan Evci U12 kategorisinde üçüncü, Ali Çavuş U8-10 kategorisinde birinci, Hatice Ateş U8-10 kategorisinde ikinci olarak toplam 9 madalyayla sezona başarılı bir başlangıç yaptılar. Ben belediye başkanı ve aynı zamanda da kulüp başkanı olarak ayrıca bir kayakçı olarak sporcularımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.”

Kurum Haberi

