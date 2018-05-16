Hafızlara icazet töreni Kayseri İl Müftülüğüne bağlı 6 Kur'an kursundan mezun olan 106 kız hafız için Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen icazet törenine, mezun olan hafızlar ve aileleri ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, İl Müftüsü Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt ve vatandaşlar katıldı.

İcazet töreni öncesi, hafızlar ve öğretmenleri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Kayseri'deki Kur'an kurslarını tanıtıcı sinevizyon gösteriminin ardından eğitimlerini tamamlayan hafızlardan bazıları da selamlama konuşması yaparak, kendilerini yetiştiren hocalarına teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, icazet alan hafızları ve ailelerini tebrik ederek, Kur'an-ı Kerim'in genç yüreklere nakış nakış işlenmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Kuran kurslarının sayısının artmasının toplumsal gereklilik olduğunu belirten İşliyen, şunları kaydetti:

"Yarın Ramazan-ı Şerif'in ilk teravihini kılacağız. Sizin çocuklarınızın ezberlemiş olduğu kitap, indiği geceyi bin aydan daha hayırlı hale getiren kitap, indiği ayı ayların sultanı haline getiren kitap ve indiği insanı alemlere rahmet haline getiren kitaptır. Bu kutsal kitap, çocuklarımızın zihinlerine, yüreklerine nakış nakış işleniyor hamdolsun. Kur'an'sız, Allah'sız, peygambersiz, imamsız kalan çocuklarımız herhangi bir vadide bir kör ideolojinin peşine düşer ölürse uyuşturucu tuzağına düşer hayatını kaybederse fuhuş batağına düşer kaybolup giderse bunun vebalinin altından kalkamayız. Onun için her açılan Kur'an kursu, cennete açılan kapıdır aynı zamanda. Allah, sayısını ve kalitesini artırmayı nasip eylesin. Anneleri ve babalarını da çocuklarını Kur'an'a daim kılmalarından dolayı tebrik ediyoruz."

İl Müftüsü Güven de Kayseri'de 16 yatılı hafızlık eğitimi veren Kur'an kursu olduğunu, 6'sında kız öğrencilerin eğitildiğini söyledi. Bu kurslarda bu dönem hafız olan 106 kız öğrencinin mutlu günlerini paylaşmak için bu programı gerçekleştirdiklerini belirten Güven, "Kur'an'ın hafızı olan bu kardeşlerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. İl Müftülüğü olarak yaklaşık 530 Kur'an kursumuzda gündüzlü ve yatılı eğitim vermekteyiz. Buralarda 18 binin üzerinde eğitim alan yetişkin hanım kardeşlerimiz, yatılı öğrencilerimiz var. Ayrıca 4-6 yaş okul öncesi Kur'an kurslarımızda da 5 bin 182 öğrencimiz eğitim almaktalar." diye konuştu.

Bu sene hayata geçirdikleri hafızlık eğitimi verecek proje imam hatip ortaokuluna 3 bin 800 öğrencinin başvurduğunu anlatan Güven, "Bu okullarımıza başvuru yapan 3 bin 800 öğrenciden 2 bin 800 sınava girdi. Bu evlatlarımızdan da 300'e yakınını alacağız. Ancak böylesine bir teveccüh olması bizleri heyecanlandırıyor. Bizlere sorumluluk getiriyor. Öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri için bu merkezlerimizi artırmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Tören bitiminde öğrencilere, hafızlık eğitimini başarıyla tamamladıklarına dair icazetleri dağıtıldı, hediye verildi.

AA



