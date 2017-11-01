“Hafızlık da zor, onu muhafaza etmek de!”

Marmara Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çelik’in konuşmacı olarak katıldığı konferansa, başta İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven olmak üzere, İl Müftü Yardımcıları Mahmut Taşyapan, Atıf Akşit, Tandoğan Topçu, Mehmet İzci, Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Mustafa Germirli İ.H.O Müdürü Rüştü Yapıcı ve Kayseri’de hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarının öğreticileri katıldı.

Kurra Hafız Ali Öztürk’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış ve selamlama konuşması yapan İl Müftümüz Sayın Güven konuşmasında, Sayın Çelik’in bu konferanstan önce iki programa daha katılmış olduğunu ifade ettikten sonra, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıymetli konuğumuz ve büyüğümüz Ömer Çelik Hocamıza davetimize icap ettiği için teşekkür ediyorum. Hocamız, akademik çalışmalar yapmanın yanında, seminerlere ve konferanslara katılarak insanlarımıza hizmet etmeyi de ilke edinen bir büyüğümüzdür.

Kayseri merkezdeki Kur’an kursu öğreticileri ile birlikte ilçelerimizdeki Kur’an kursu öğreticilerinin de hocamızdan istifade etmesini istediğimiz için onların da burada hazır bulunmalarını sağladık.

Kayseri’de resmî olarak 16 adet hafızlık eğitimi veren Kur’an kursumuz var elhamdulillah.”

Sayın Güven’in konuşmasının ardından kürsüdeki yerini alan Sayın Çelik, hafızlık eğitiminin ne kadar önemli olduğuna değindiği konuşmasında şu sözlerine yer verdi:

“Konumuzun iki boyutu var; birincisi hafız nasıl olunur, diğeri de hafızlık korunarak bu hal üzere nasıl ölünür? Hafız olmak da zor, hafızlığı muhafaza ederek ölmek de zor. Hangisi daha zor diye sorulsa, cevabımız, ikincisinin daha zor olduğu yönünde gelecektir. Hafızlığı, Allah Teâlâ’nın bir lütfu olarak görülmeli ve bu nimetin şükrünü eda edebilmek gayret sarf edilmelidir.

Öncelikle şunu söylemeliyim ki, heyecanımızı devamlı bir şekilde diri tutabilmeliyiz hafızlık eğitiminde. Sonrasında, yaptığımız işin ehemmiyetine inanmalıyız. Rabbimizin kelamıyla muhatap olduğumuzun farkında olarak hareket etmeliyiz.

Hafızlık sürecinin zor olduğunu biliyoruz. Bu zorlu süreçte, öğrencilerin kalplerine hitap edebilmeliyiz. Onları motive etmek ve yönlendirebilmek için elimizden gelen çabayı gösterebilmeliyiz. Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinde, özellikle Kalem Sûresi’nde, onu ezberlemenin gerekliliğine yönelik işaretler var ve bunun da kolaylaştırıldığı ifade edilir.

Ayetlerden yola çıkarak hafızlıkta esas olanın kolaylaştırmak olduğunu açık bir şekilde öğreniyoruz. Zorlaştırmadan, en kolay ve en rahat haliyle eğitimi sürdürmenin gayretinde olmalıyız.

Hafızlık eğitiminde, Kur’an-ı Kerim ile olan muhataplığımızda dört ana başlığımız var: Okumak, ezberlemek, anlamak ve yaşamak. Kur’an’ı okuduğumuzda, bu dört hususun kolaylaştırılarak bizlere sunulduğunu görmekteyiz.”



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