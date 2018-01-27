HAGİAD mühendis adayları ile buluştu

İlk etapta mühendislik öğrencilerini ağırladıklarını ifade eden HAGİAD Başkanı Nebi Doğan, program hakkında bilgiler vererek; "Çeşitli etkinliklerimiz var. Geçen sene ‘Nesiller Buluşması’ adlı bir program yaptık. Şimdi de bu nesiller buluşması programının devamı olarak Hacılarlı mevcut üniversite öğrencilerinin bölümlerine göre başladık. İlk etapta mühendis öğrencilerini ağırlıyoruz. Onları çeşitli aralıklarla üniversite ile sanayi çerçevesinde bu gençlerimizi ilerleyen zamanlarda gençlerimizi sanayiye nasıl entegre edebiliriz diye bilgi sunabileceğimiz bir program düzenledik. Bugün Organize'de 300’e yakın çeşitli sanayi kuruluşlarının sahipleri var. Bunlardan da ilk 500’de 14 firma dernek üyemizdir. HAGİAD dönemsel ağırlıklarla, çeşitli faaliyetlerle sanayicilere bugün hem tecrübe hem deneyim paylaşımı bir STK olarak hem devlete olan bilgilere ulaştırmak ile ilgili görev yapıyoruz. Bizim dernek olarak amacımız birlikteliğimizi ve beraberliğimizi bir arada tutmak ve geliştirmektir" diye konuştu.



Programa katılan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, "HAGİAD gerçekten önemli bir vizyonu üstlenmiş vaziyettedir. 'Zaruretin getirdiği bir iş adamı profilimiz var' diye söyleriz. Bugün geldiğimiz nokta itibari ile ilk 500’de dahil 14 tane firmamız var. Geldiğimiz nokta itibari ile iyi bir noktadayız ama mükemmele ulaşmak istiyoruz. Bizim asıl amacımız hep mükemmeli yakalamak olmalıdır. Genç iş adamlarına, genç mühendis arkadaşlarımıza tecrübelerimizi aktarıp ufuk ve yol açmak adına düzenlenen bu toplantılar çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.



Daha az emek ile daha çok katma değeri olan değerler üretilmesi gerektiğinin altını çizen Özkaya, tecrübelerin bu tür faaliyetlerle genç iş adamlarına aktarılarak farkındalık oluşturmanın önemine değindi. Abidin Özkaya, "Bizim alışagelmiş bir üretim kültürümüz var. Biz bunu yıkmak istiyoruz. Hep söylüyoruz ya 'katma değerli ürünler üretelim, endüstriyel ürünler üretelim'. Avrupa’da endüstri 3,0’ı geçmiş orada endüstri 4,0'a doğru gidiyor. Bizlerin de en azından 4 olmasa da 3’ü yakalayıp daha az emek, daha az girdi ile daha çok katma değeri olan değerler yükseltmek zorundayız. Farkındalık yaratmak açısından bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Mobilya veya çelik kapı bizim Kayserimizin olmazsa olmazı ama artık bundan sonraki neslin bir takım farkındalıklar yaratması gerekiyor. Biz mobilya üretiyorsak örnek veriyorum akıllı mobilya üretelim. Endüstride de başka ürünler yaparak farkındalık yaratmamız gerekiyor. Bu tür faaliyetlerin genç iş adamlarımıza aktarılarak bir farkındalık yaratılması çok önemlidir. Bu toplantı da bir takım tecrübe aktarımları olacaktır. Bizim netice itibariyle mükemmele doğru koşmamız lazım. Yakalayabilirmiyiz bir soru işareti ama en azından hedefimizin oraya gitmek olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.



İHA

