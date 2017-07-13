Hain girişimciler amacına ulaşamayacaktır

Başkan Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; “15 Temmuz gecesi, vatanımızı, milletimizi, demokrasimizi ve geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri, milletin silahlarını yine bu aziz millete doğrultmuş ve kalleşçe bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak yüce Türk milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ölümü göze alarak hainlere gerekli cevabı vermiştir” diye konuştu.

Gözü dönmüş hainlerin seçilmiş hükümete karşı darbe teşebbüsünün asla kabul edilemeyeceğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Milli iradeye sahip çıkmak vatansever her Türk halkının boynunun borcudur. Anayasa ve demokrasimizi askıya almak isteyen, yerli ve yabancılara uşaklık edenlere bu asil millet asla prim vermeyecektir. Milletimizin huzuruna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır” şeklinde konuştu.

Her şeye rağmen Türk ekonomisinin kısa sürede kendini toparladığına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Bir kere daha gördük ki Türkiye’mizin büyümesini istemeyen değişik isimler altındaki terör odakları, belli merkezlerden aldıkları talimatlarla ülkemize farklı yöntemler kullanarak saldırmaktadır. Bütün bu saldırılara rağmen Türkiye’nin büyümesi hükümetimizin aldığı tedbirler ve Türk sanayicisinin gayretleri sayesinde kısa sürede kendini toparlayarak en hızlı büyüyen ekonomilerden birisi olmuştur. Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomimizde yaşanan yüzde 5’lik büyüme bunun en güzel ispatı ve şer odaklarına verilen en güzel cevaptır” dedi.

Hain darbe girişiminin yıldönümünde KAYSO olarak 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda kuracakları çadırla, demokrasi nöbetine gelen vatandaşlara ikramlarda bulunacaklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, demokrasimize sahip çıkmak üzere tüm üyelerine bayraklarını alarak Cumhuriyet Meydanı’na gelmeleri yönünde çağrıda bulundu.