Hakimden Müslüm Baba'lı Cevap

Kayseri'de Denetimli Serbestlik Yasası ile serbest kalıp ikinci bir suçtan hakim karşısına çıkan sanığın, "Pişmanım" sözlerine hakim, "Müslüm Baba'nın bir şarkısı vardı bilir misin? Son pişmanlık neye yarar?" cevabını verdi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan hakim karşısına çıkan F.K.'nin daha önce 'Denetimli Serbestlik Yasası' dahilinde serbest kaldığı öğrenildi.



Dosyayı inceleyen mahkeme başkanı, "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan yargılanan F.K.'ye son sözünü sordu. Sanığın, "Pişmanım" demesi üzerine mahkeme başkanı, "Müslüm Baba'nın bir şarkısı vardı bilir misin? Son pişmanlık neye yarar?" ifadelerini kullandı.



F.K.'ye 1 yıl 4 ay hapis cezası ve 60 TL para cezası verildi.(iha)

