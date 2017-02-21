Hakkari kırsalıyla Zap bölgesine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah 05.45-07.35 saatleri arasında Hakkari kırsalına ve Irak'ın Kuzeyindeki Zap bölgesine Türk savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirilen harekatta, mağara, sığınak ve barınma yerlerinin aralarında bulunduğu 10 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.