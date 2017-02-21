Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hakkari kırsalıyla Zap bölgesine hava harekatı

Türk savaş uçakları tarafından Hakkari kırsalıyla Zap bölgesine gerçekleştirilen harekatta, 10 hedef imha edildi.

Hakkari kırsalıyla Zap bölgesine hava harekatı
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah 05.45-07.35 saatleri arasında Hakkari kırsalına ve Irak'ın Kuzeyindeki Zap bölgesine Türk savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirilen harekatta, mağara, sığınak ve barınma yerlerinin aralarında bulunduğu 10 hedef imha edildi.
Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.