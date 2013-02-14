Hakkari'de Ne Kadar Kayserili Yaşıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2012 sonuçlarına göre Yüksekova’da başka il doğumlular arasında en az 5 kişiyle Yalovalılar, en fazla bin 967 kişiyle de Vanlıların yaşadığı ortaya çıktı. TUİK'ten yapılan açıklamaya göre, toplam genel nüfusu 115 bin 966 kişi olan Yüksekova’da başka il doğumlu olarak 11 bin 349 kişi yaşıyor. Yüksekova’da başka il doğumlu olarak yaşayanların başında bin 967 kişiyle Van gelirken, onu 927 kişiyle Şırnak ve 409 kişiyle Diyarbakır’ın izlediği belirtildi. Yüksekova’da başka il doğumlu olarak yaşayanların dağılımı şu şekilde:

“Adana 251, Adıyaman 158, Afyonkarahisar 223, Ağrı 157, Amasya 125, Ankara 115, Antalya 66, Artvin 56, Aydın 142, Balıkesir 144, Bilecik 32, Bingöl 93, Bitlis 83, Bolu 36, Burdur 38, Bursa 72, Çanakkale 85, Çankırı 101, Çorum 235, Denizli 178, Diyarbakır 409, Edirne 22, Elazığ 68, Erzincan 52, Erzurum 153, Eskişehir 89, Gaziantep 218, Giresun 145, Gümüşhane 52, Hatay 165, Isparta 46, Mersin 231, İstanbul 155, İzmir 114, Kars 126, Kastamonu 78, Kayseri 147, Kırklareli 28, Kırşehir 56, Kocaeli 25, Konya 238, Kütahya 105, Malatya 95, Manisa 106, Kahramanmaraş 179, Mardin 164, Muğla 39, Muş 49, Nevşehir 51, Niğde 101, Ordu 182, Rize 48, Sakarya 73, Samsun 168, Siirt 343, Sinop 69, Sivas 263, Tekirdağ 46, Tokat 208, Trabzon 115, Tunceli 32, Şanlıurfa 187, Uşak 40, Van bin 967, Yozgat 173, Zonguldak 89, Aksaray 73, Bayburt 22, Karaman 28, Kırıkkale 76, Batman 57, Şırnak 927, Bartın 7, Ardahan 34, Iğdır 22, Yalova 5, Karabük 33, Kilis 32, Osmaniye 92 ve 32 de Düzceli.”