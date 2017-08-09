Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Halep'e yardımlar devam ediyor

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından organize edilen 'Halep'te insanlık ölmesin' kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, Halep'e uğurlandı.

Halep'e yardımlar devam ediyor
İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından organize edilen 'Halep'te insanlık ölmesin' kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında toplanan 10 tır un, Halep'e uğurlandı.
Burada bir konuşma yapan İl Müftüsü Şahin Güven, "Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak her ay Kayseri’mizden sınır ötesindeki, çzellikle Fırat Kalkanı harekatıyla terörden temizlenmiş bölgemize 10 tır yardım gönderiyoruz. Bu yardım tırlarımızın 6 tanesini bugün yola çıkaracağız. Diğer 4 tır da, ilerleyen günlerde gönderilecek" ifadelerini kullandı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.