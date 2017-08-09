Halep'e yardımlar devam ediyor

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından organize edilen 'Halep'te insanlık ölmesin' kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında toplanan 10 tır un, Halep'e uğurlandı.

Burada bir konuşma yapan İl Müftüsü Şahin Güven, "Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak her ay Kayseri’mizden sınır ötesindeki, çzellikle Fırat Kalkanı harekatıyla terörden temizlenmiş bölgemize 10 tır yardım gönderiyoruz. Bu yardım tırlarımızın 6 tanesini bugün yola çıkaracağız. Diğer 4 tır da, ilerleyen günlerde gönderilecek" ifadelerini kullandı.