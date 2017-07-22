Halep’e 10 tır yardım daha

Törende konuşan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Kayseri halkı hayırsever bir millettir. Nerede biz mazlum ve sıkıntı olsa yüce milletimiz ve Kayserili hemşerilerimiz onların yanında olmak için paylaşmayı bilir. Allah yaptığınız hayırları kabul etsin” dedi.

Vali Süleyman Kamçı ise, Kayserililerin her zaman mazlumun yanında olmaya gayret gösterdiğini kaydetti. Kamçı, “Her ay yaptığımız gibi bu ayda 10 tır yarımı Suriyeli din kardeşlerimize göndereceğiz. Öncelikle bu hayra vesile olan Diyanet Vakfımıza ve İl Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Diyanet İşler Başkanlığımız Kayseri’nin hayırsever olduğunu bildiği için böyle bir kampanya yapıyor. Kayseri burada da hayırseverliğini tam anlamıyla gösterdi ve göstermeye de devam edecek. Allah daha çok versin ve daha bol kazançlar nasip etsin. Kayserili olarak her zaman mazlumun yanında olmaya gayret ettik ve edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tırlar, edilen duanın ardından Halep’e gönderildi. Törene, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Müftüsü Şahin Güven ve vatandaşlar katıldı.

İHA



