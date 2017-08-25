Halep’e 244 tır yardım malzemesi gönderildi

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ‘Halep’te insanlık ölmesin’ sloganı ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan 4 tır yardım malzemesi daha Halep’e uğurlandı. Cuma namazına müteakip Organize Sanayi Bölgesi Merkez Camii’nde düzenlenen uğurlama törenine, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, İl Müftü Vekili Tandoğan Topçu ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İl Müftü Vekili Tandoğan Topçu, “Her ya periyodik olarak 10 tur yardım malzemesi göndermeye devam ediyoruz. Geçen ayda 6 tır göndermiştik, oradan kalan 4 tırı da bugün göndereceğiz. Kayseri’de şuana kadar İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ‘Halep’te insanlık ölmesin’ sloganı altında mazlum kardeşlerimize 244 tır yardım gönderdik” dedi.

Vali Yardımcısı Zekeriya Güney ise, “Şuanda gönderdiğimiz yardım tırları, Kurban Bayramı öncesinde kardeşlerimizin yaralarına merhem olacak. Bizim milletimiz darda kalanın ve mazlumun her zaman yanında olmuştur. Bizde Kayseri olarak bunu en güzel şekilde yerine getiriyoruz. Bu yardım tırlarının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi ve yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Halep’e uğurlandı.