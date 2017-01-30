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Halepliler için 3 dilde beste yaptı

Müzisyen Umut Mürare, Suriyeliler için bestelediği "Canım Halep" isimli eseri, Türkçe, Arapça ve İngilizce yorumladı.

Halepliler için 3 dilde beste yaptı
Yaklaşık 20 yıldır beste yapan ve ilahiler seslendiren Mürare, AA muhabirine, “Canım Halep” isimli çalışmasını, evlerinden, yurtlarından, ailelerinden, acımasızca öldürülüp hayatlarından olan masum çocuklar, gözü yaşlı anneler, çaresiz babalar için bestelediğini söyledi.
Sosyal medya üzerinden paylaştığı eserinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Mürare, Halep’te yaşanan zulüm karşısında adeta üç maymunu oynayan bazı dünya ülkelerine karşı tüm Müslümanların elinden geleni yapıp, "Savaşa dur" demesi gerektiğini ifade etti.  
Mürare, Halep’ten yükselen alevlere, yerle bir edilen yuvalara, çoluk çocuk demeden gerçekleştirilen katliama vicdan sahibi hiç kimsenin kayıtsız kalmaması gerektiğini anlatarak, "Benim elimden ve dilimden, onlar adına bir eser yapabilmek geldi. Halep'te yaşananlar yüreğimize dokunuyor. Allah'tan isteğimiz, masum insanların gözyaşlarının dinmesi." dedi. 
AA
 
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