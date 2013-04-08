Halk Otobüs Şoförleri Dernek Kurdu

Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında Özel Halk Otobüsü Şoförleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kurulduğunu duyuran Özel Halk Otobüsü Şoförleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nizamettin Eser, “Derneğimizi kurarken, önümüzü aydınlatan fikirleri ve önerilerinden fayda gördüğümüz herkese teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde çıktığımız bu yolda bizlere ışık tutacak ve ülkemizde örnek toplu taşıma hizmetini gerçekleştirdiğimizde büyük önem taşıyan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye hürmetlerimi sunmak isterim” diye konuştu.

Dernek hakkında bilgi veren Özel Halk Otobüsü Şoförleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Umut Doğan, “Bilindiği üzere şehir içi toplu taşıma otobüs şoförü, iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun ticare veya resmi olarak tescil edilmiş bir otobüs ile kişi başına ücretle belirlenmiş bir güzergah doğrultusunda şehir içi toplu taşımacılığı yapan. Araç, gereç ve donanım bilgisi, el, göz ayak koordinasyon becerisi, iletişim yeteneği, ilk yardım bilgisi, güvenli ve ekonomik araç kullanma becerisi, zamanı kullanma ve benzeri bilgi ve becerilere sahip kişidir” ifadelerinde bulundu.

Misyonlarını açıklayan Doğan, “Türkiye’de ve ilimizde ilk olan derneğimizin kuruluş amacı, halkımıza daha iyi hizmet götürmek olacaktır. Bunun için halkı ile barışık, işi ve iş yeri ile barışık, saygı ve sevgi gösteren, aynı zamanda da aynı saygı ve sevgiyi gören bir şoför camiası oluşturmaktır. Bu güne kadar elinden gelen iyi hizmeti vermeye gayret gösteren şoför arkadaşlarımızın artık daha iyi ve özverili hizmet vereceklerine inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Doğan, “Daha iyi hizmet vermek mantığı ile hareket etmek ve bu oluşum için işletme müdürlüğü ve Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası ile üçlü koordinasyon sağlayarak yaptığımız işin saygınlığını artırmak ve iyi bir çalışma ortamı sağlamak, dernek üyelerimize market ve alışveriş merkezleri ile anlaşarak uygun alışveriş imkanı sağlamak. Yine üyelerimize katı yakıt satan firmalarla anlaşılarak uygun fiyat ve taksitlerle yakıt giderlerini karşılama imkanı sağlamak” açıklamasında bulundu.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma örenği sergileyeceklerini belirten Doğan, “Derneğimizin kuruluş amacı hakında yanlış bilgi sahibi olan veya yanlış bilgilendirilenlerin olabileceğinin farkındayız. Bilinmesini isteriz ki, bizler halk otobüs şoförleri olarak işimiz ve işverenimizle iyi bir diyalog içinde çalışma sistemi oluşturma inancı ile yola çıktık. Temel hedefimiz budur ve böyle de olacaktır. Karşımıza çıkacak olan tüm olumsuzluklara rağmen, işine, iş vererinine, halkına saygı ve sevgi ile bağlı kalınacağının inacındayız” diye konuştu.