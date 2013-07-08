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Halk Otobüsünde Akrep Soktu

Kayseri’de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir halk otobüsünde akrebin soktuğu kadın hastaneye kaldırıldı.

Halk Otobüsünde Akrep Soktu
Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Sivas Caddesi’nden şehir merkezi istikametine gitmekte olan halk otobüsünde yaşanan olayda, evine gitmekte olan S.Y.'nin ayağında bir acı hissederek çığlık attığı öğrenildi. Ayağını akrebin soktuğunu gören S.Y.'nin yardımına ilk olarak otobüste bulunan yolcular koştu. S.Y., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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