Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Sivas Caddesi’nden şehir merkezi istikametine gitmekte olan halk otobüsünde yaşanan olayda, evine gitmekte olan S.Y.'nin ayağında bir acı hissederek çığlık attığı öğrenildi. Ayağını akrebin soktuğunu gören S.Y.'nin yardımına ilk olarak otobüste bulunan yolcular koştu. S.Y., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Halk Otobüsünde Akrep Soktu
Kayseri’de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir halk otobüsünde akrebin soktuğu kadın hastaneye kaldırıldı.
08 Temmuz 2013 Pazartesi 12:03
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