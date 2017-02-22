Halk Oylaması Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda Anayasa Değişikliği Halk Oylamasının huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, Vali Kamçı’nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Sevim ve Valilik Seçim Harekat Merkezi görevlileri katıldı.

Vali Kamçı, toplantıda yaptığı konuşmada, 16 Nisan tarihinde yapılacak Anayasa Değişikliği Halk Oylamasına ilişkin sürecin 16 Şubat’ta başladığını hatırlatarak, halk oylaması sürecinin Kayseri’de huzur ve güven içerisinde tamamlanacağına inandığını belirtti.

Halk oylaması öncesi, halk oylaması sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına düşen önemli görevler bulunduğunu ve bununla ilgili çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Vali Kamçı, toplantıda, en küçük bir olumsuzluğa meydan vermemek için tedbirlerin bir kez daha gözden geçirileceğini kaydetti.

Toplantı, Anayasa Değişikliği Halk Oylamasına ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.