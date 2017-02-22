Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Halk Oylaması Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kayseri’de Halk Oylaması Güvenliği Toplantısı, Vali Süleyman Kamçı başkanlığında yapıldı. 

Halk Oylaması Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda Anayasa Değişikliği Halk Oylamasının huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, Vali Kamçı’nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Sevim ve Valilik Seçim Harekat Merkezi görevlileri katıldı.
Vali Kamçı, toplantıda yaptığı konuşmada, 16 Nisan tarihinde yapılacak Anayasa Değişikliği Halk Oylamasına ilişkin sürecin 16 Şubat’ta başladığını hatırlatarak, halk oylaması sürecinin Kayseri’de huzur ve güven içerisinde tamamlanacağına inandığını belirtti.
Halk oylaması öncesi, halk oylaması sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına düşen önemli görevler bulunduğunu ve bununla ilgili çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Vali Kamçı, toplantıda, en küçük bir olumsuzluğa meydan vermemek için tedbirlerin bir kez daha gözden geçirileceğini kaydetti.
Toplantı, Anayasa Değişikliği Halk Oylamasına ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

İHA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Anahtar Kelimeler:
Vali Süleyman KamçıHalk Oylaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.