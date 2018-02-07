“Halkın avukatıyız, idarenin hasmı değiliz”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki kamu denetçileri ‘Ombudsman Kayseri ile Buluşuyor’ ziyaretleri kapsamında kentteki basın mensupları ile bir araya geldi. Kahvaltılı toplantının ardından basın açıklamasında bulunan Malkoç, 6328 sayılı Kanun ile 2012 yılında kurulan Kamu Denetçiliği kurumunun ana görevinin idarenin iyi işleyişine, kamu hizmetlerinin kalitesinin artmasına, denetim yoluyla idarenin şeffaflığının artmasına ve vatandaşın hak arama kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Malkoç, kurulduğu 5 yıldan bu yana kuruma; 17 bin 200’ü 2017 yılına ait olmak üzere 45 bin civarında şikayet geldiğini belirtti.



Vatandaş için rehberlik ve danışmanlık

Kamu denetçilerinin TBMM tarafından seçildiğini dile getiren Malkoç, Yargı’ya intikal etmiş dosyalar, Cumhurbaşkanının yaptığı işlemler ve askeri operasyon kararları ile ilgilenemediklerini söyledi. Vatandaşların kendilerini ister elektronik ortamdan isterse bizzat başvuracaklarını kaydeden Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok faydalı bir kurum; dünyada yaygın adı ombudsmanlık, Türkiye’de kamu denetçiliği kurumu olarak anayasada ve yasada yerini almış. Yine dünyadaki yaygın adıyla görevi halkın avukatlığını yapmak. Halkın avukatlığını yaparken idarenin de hasmı değiliz. İdareye ve idarecilerimize, vereceğimiz tavsiye kararları ile yol gösteriyoruz. Bir bakıma rehberlik ve danışmanlık yapıyoruz. Türkiye’de bu kurum yeni ama Avrupa’da çok yaygın ve etkili. Ancak Türkiye’deki son çalışmalarına baktığımızda birkaç yıl içinde çok etkili olacağını düşünüyoruz.”



“Anayasa tarafından teminat altına alınmış, Meclis tarafından seçiliyor, bütçesi de özel, çalışmalarında da hiçbir telkin ya da tavsiyede bulunulamıyor, geriye denetim görevini asıl olarak yapmak kalıyor.”



“Ombudsmanlık Selçuklu’dan bu yana var”

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise, ombudsmanlık ya da kamu denetçiliği kurumunun aslında Selçuklulardan bu yana var olduğunu belirtti. Kurumun işler hale gelmesi için vatandaş tarafından daha tanınır hale gelmesi gerektiğini dile getiren Vali Kamçı, Kayseri ziyaretleri için Malkoç ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.



Toplantı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.



Kamu denetçiliği nedir?

Kamu denetçiliği ya da diğer adı ‘ombudsmanlık’, ‘aracı kişi’ anlamına gelmekte olup; parlamento tarafından halkın şikayetlerini dinleyip, çözümlere ulaştırmak üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu Türkiye’de 2012 yılında 6328 sayılı Kanunun 5. Maddesine istinaden kurulmuştur. Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlendirilmiştir. Bu kapsamda vatandaşlar kuruma arzu ettikleri herhangi bir yola başvuruda bulunabilir. Ancak kurum ilgili kanun gereği Yargı’ya intikal etmiş konulara, askerî operasyon kararlarına ve Cumhurbaşkanının işlemleriyle alakalı konulardaki şikayetlerle ilgilenememektedir. Cumhurbaşkanının işlemleriyle alakalı konular 2019’da yürürlüğe girecek olan anayasada, Kamu Başdenetçiliğinin müdahil olacağı alanlara dahil olacaktır. BİMER, CİMER gibi öneri ya da şikayet hatlarından farkı; Kamu Başdenetçiliğinin gelen şikayetleri ilgili kurumlara göndermemesinden ileri gelir.

İHA