Hamidiye Medresesi Tarihe Işık Tutuyor

Kayseri’nin develi ilçesi Şıhlı kasabasında yetişen devrin ulemalarından Kılıçlı Ali Efendi İstanbul’da çeşitli yerlerde verdiği vaazların saray tarafından duyulması sonrasında Hakan Abdulhamid Han tarafından saraya davet edilerek ödüllendirilmek istendi. Kılıç Ali Efendi’nin yaşadığı diyara bir eğitim kurumu istemesinin sonucu 1885 yılında inşaatına başlanan Hamidiye medresesi hizmete girdiği 120 yıl önce 1892 yılında 166.000 kuruş’a mal olduğu ortaya çıktı.

19. yüzyıl Osmanlı mimari özelliklerini taşıyan Medrese, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde eğitime hizmet verdi. Geniş bir avlu kenarlarında 24 oda yer alan eğitim kurumunu Sultan Abdulhamid yaptırdığı için, ''Hamidiye Medresesi'' olarak anılıyor.

Hamidiye Medresesinin cümle kapısı üzerine yerleştirilmiş ve bugüne kadar yıpranmadan korunabilmiş olan kitabenin Türkçesi ise şöyle:

Hükümdarların efendisi, hazret-i Abdülhamid Han, Allahü tealanın lütuflarının uğurlu gölgesidir. İşte o adaletiyle tanınmış Padişah, halkın her sınıfı için, ilimlerin ve fenlerin vasıtalarını hazırladı. O yücelik sahibinin gayretleri sayesinde memleketin her yeri bir ilim yurdu şöhretini kazandı. Bu medreseyi de, ilim adamları için bir adalet binası halinde yaptırdı.