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Hamile Kadın Ölümden Döndü

Kayseri’de, yeni yıl için alışverişe çıkan altı aylık hamile bir kadına minibüs çarptı.

Hamile Kadın Ölümden Döndü
Kocasinan ilçesi Sinankent Mahallesinde yaşanan olayda, yeni yıl alışverişine çıkan 6 aylık hamile İ.S. (28), karşıdan karşıya geçmek isterken 38 SO 383 plakalı servis aracının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 ilk yardım ekipleri tarafından yaralı İ.S, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.S’nin vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenme olduğu öğrenilirken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.
Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
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