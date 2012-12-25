Hamile Kadın Ölümden Döndü

Kocasinan ilçesi Sinankent Mahallesinde yaşanan olayda, yeni yıl alışverişine çıkan 6 aylık hamile İ.S. (28), karşıdan karşıya geçmek isterken 38 SO 383 plakalı servis aracının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 ilk yardım ekipleri tarafından yaralı İ.S, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.S’nin vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenme olduğu öğrenilirken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

