Hamsi Erciyes’e çıktı

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği hamsi festivali ile ilgili olarak açıklama yapan Erdal Akpınar, 300 kilo hamsinin ekmekle birlikte ücretsiz dağıtıldığını söyledi. Festivale katılan kendisi de Karadenizli olan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, "Bugün Karadenizliler olarak bir araya geldik. Allah'a şükürler olsun ki bu 4.kez gelişimizdir. Hamsiyi Erciyes'e çıkarttık. Güzel bir etkinlik oldu. Çok yoğun bir talep olduğunu gördük ve mutlu olduk. Bundan sonra etkinliklerimiz devam edecek. Amacımız birlik ve beraberliğimiz içerisinde Kayseri'ye daha çok hizmet etmektir" dedi.
Tatilciler festivalde dağıtılan hamsilerden yiyebilmek için uzun kuyruklar oluştururken, müzikler eşliğinde horon tepti.
İHA
Tatilciler festivalde dağıtılan hamsilerden yiyebilmek için uzun kuyruklar oluştururken, müzikler eşliğinde horon tepti.
İHA