Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hande Yener, Öğrencileri Coşturdu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 20. Öğrenci Bahar Şenlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Hande Yener, öğrencileri coşturdu.

Hande Yener, Öğrencileri Coşturdu

Marianne Molu Amfi Tiyatro’da düzenlenen konsere, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Genel Sekreter Murat Yenisu ile binlerce öğrenci katıldı. Katılımın bir hayli yoğun olduğu konserde hareketli parçalar seslendiren ünlü sanatçı Hande Yener, öğrencilerden yoğun alkış aldı. Konserin sonunda sanatçı Hande Yener’e çiçek ve plaket takdim eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencilere yönelik konuşmasında, “Bir yıl boyunca çalıştınız. Bunları fazlası ile hak ettiniz. Harikasınız. Sizleri çok seviyorum” diye konuştu.
Daha sonra Rektör Çalış, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



--

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBahar şenliğiHande Yener
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.