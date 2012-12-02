Harb-İş Sendikasınden Engelliler Haftası Açıklaması

Bir restoranda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için düzenlenen basın açıklamasına Harb-İş Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy ve Harb-İş üyeleri katıldı. Türkiye nüfusunun yüzde 12.9’unu engellilerin oluşturduğunu ifade eden Özsoy, engelliler ile ilgili kanunun 2005 yılında çıkarıldığını ifade etti. Özsoy, “Bu kanun bir çok hizmet ve uygulamaların habercisi olmuştur. Özürlüler Kanunu ile ulaşılabilirlik, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğe ilişkin sorunların çözümü, özürlü bireylerin toplumsal hayata tam katılımlarının sağlanması ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemelerin daha sağlıklı bir şekilde yasal zemine oturtulduğunu görmekteyiz. 12 Eylül 2010 tarihinde anayasa değişikliğinde engelli bireylere yönelik pozitif ayrımcılık maddesi tüm engelli bireyleri mutlu etmiş ve anlamlı bulunmuştur.” diye konuştu.

Son yıllarda engellilerle ilgili düzenlemelerde olumu gelişmeler yaşandığında dikkat çeken Özsoy, kamuda yüzde 3’lük zorunlu engelli çalıştırma oranının artırılması talebinde bulunduklarını söyledi. “Engelliler için bir şey yapmak güzeldir ama daha iyisi onlar için değil, onlarla birlikte bir şeyler yapmak güzeldir.” diyen Özsoy, 5 Aralık tarihinde İl Kültür Turizm Müdürlüğü Tiyatro salonunda gerçekleştirilecek olan engelliler konserine tüm Kayseri halkını davet etti.