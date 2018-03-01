Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Harçlıklarıyla aldıkları bereleri Afrin’e gönderdiler

Kayseri'de Zeytin Dalı Harekatı’ndaki askerlere destek olmak için harçlıklarıyla bere alan Tekden Koleji 5. sınıf öğrencileri, içlerine duygu yüklü mektuplar bırakarak Afrin’e gönderdi.

Harçlıklarıyla aldıkları bereleri Afrin’e gönderdiler

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere destek olmak isteyen öğrenciler, Erciyes Kayak Merkezi’ne giderek Türk Bayrağı açtı. Kar üzerine yatarak ‘Afrin’ yazan öğrenciler, daha sonra komando marşını okudu. Operasyondaki askerlere destek vermek için geldiklerini ifade eden öğrenciler, Türk silahlı Kuvvetleri’ne başarılar diledi.
Tekden Koleji Müdür Yardımcısı Naci Bayat, Mehmetçiğe soğuk bir mekanda güzel mesajlar vermek için Erciyes’e geldiklerini ifade ederek, “Tekden Koleji 5. sınıf öğrencileri olarak Afrin’deki kahraman askerlerimize destek olmak amacıyla onlara duygu dolu mektuplar yazdık. Onlara güzel mesajlar vermek için soğuk bir mekanda Erciyes’te kendi sıcaklığımızı hissettirmeye çalıştık. Afrin yazısı yazarak bayrak açtık. Kalbi duygularımızı ifade etmek için kalp motifi yaptık. Allah askerlerimizi her türlü beladan korusun diye dua ettik” diye konuştu.
Öğrenciler Afrin’e gönderilecek olan harçlıklarıyla aldıkları berelerin içine, yazdıkları duygu yüklü mektupları koydu.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.