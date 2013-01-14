Hareket Halindeki Araçta Yangın Paniği

Cumhuriyet mahallesi Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde ilerleyen 38 NT 212 plakalı araç sürücüsü A.Ö., aracından duman çıktığını fark etti. Aracından duman çıktığını fark eden otomobil sürücüsü A.Ö. aracını yolun sağına park etti. Polisin yardımı ile duman çıkan araca yangın söndürme tüpü ile müdahale edildi.

Araca yapılan ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri, araçtan çıkan dumanı alevlere dönüşmeden önce önledi. İtfaiye ekipleri araç üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından araçtan çıkan dumanın aracın sigortalarının kısa devre yaptığından kaynaklandığı öğrenildi.

Araçtan çıkan dumanları vatandaşlar meraklı gözler ile izledi. Polis ise olası bir patlamaya karşılık önlem aldı. Araç içerisinde bulunan yolcular da olayın etkisi altında kaldı ve kısa süreli bir şok yaşadı. Araçta yolcu olan bir çocuk, annesinin kollarında ağladı.

Araç olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırılırken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.