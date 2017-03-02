Hareketli Cuma

TÜGVA Kayseri Temsilciliği tarafından “Yeni Türkiye’nin Enerji Projeleri ve Büyüyen Türkiye Ekonomisi” programı düzenlenecek. Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Önceki Ekonomi Bakanı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın konuşmacı olarak katılacağı program yarın saat 14.00’da Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.



AK Parti’den genişletilmiş Danışma Meclisi

Kadir Has Kültür ve Kongre Merkezi’nde ise yarın saat 16.30’da Ak Parti İl Başkanlığı’nca düzenlenecek olan genişletilmiş Danışma Meclis toplantısı yapılacak. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Mustafa Ataç ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki katılarak partililere hitap edecek.