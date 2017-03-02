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Hareketli Cuma

AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve önceki bakanlar Mustafa Elitaş ve Taner Yıldız yarın ERÜ’de “Yeni Türkiye’nin Enerji Projeleri ve Büyüyen Türkiye Ekonomisi” konulu bir konferans verecek. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataç ve Bakan Mehmet Özhaseki’nin katılacağı genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirilecek.

Hareketli Cuma

TÜGVA Kayseri Temsilciliği tarafından “Yeni Türkiye’nin Enerji Projeleri ve Büyüyen Türkiye Ekonomisi” programı düzenlenecek. Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Önceki Ekonomi Bakanı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın konuşmacı olarak katılacağı program yarın saat 14.00’da Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

AK Parti’den genişletilmiş Danışma Meclisi
Kadir Has Kültür ve Kongre Merkezi’nde ise yarın saat 16.30’da Ak Parti İl Başkanlığı’nca düzenlenecek olan genişletilmiş Danışma Meclis toplantısı yapılacak. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Mustafa Ataç ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki katılarak partililere hitap edecek.

Özel haber-Bünyamin gültekin

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Mustafa ElitaşERÜ
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